https://news.day.az/culture/1252206.html Умер сын народного артиста Азербайджана - ФОТО
Умер сын народного артиста Азербайджана - ФОТО
Скончался сын народного артиста Азербайджана Джанали Акберова.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Гаджи Нуран Гусейнов.
"Умер сын народного артиста Азербайджанской Республики Джанали Ханали оглы Акберова, Асяф Акберов, 1962 года рождения", - сказал он.
О причинах смерти Асяфа не сообщается.
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