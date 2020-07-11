Памяти Расима Оджагова. Эссе Фахраддина Манафова: Мысли о Учителе, или Ничего лишнего…
Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов представил эссе в память о видном кинорежиссере и операторе, лауреате Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалере ордена "Шохрат", народном артисте Расиме Оджагове (22 ноября 1933 - 11 июля 2006).
Какие - то из замыслов успел воплотить, а какие - то унёс с собой. Увы, человеку отпущено мало времени.
Физики фундаменталисты во всём мире к концу 20-го века прониклись предчувствием озарения по поводу единой теории мироздания. Одна за другой лавинообразно появились "теория относительности", "квантовая теория", "теория множественности пространственно- временных измерений", "теория струн", "чёрных дыр", и ещё, и ещё, и ёщё.
И у учёных на всей планете почти одновременно защекотало в желудке и перехватило дух от предвосхищения. Вот она, наконец! Вот- вот будет найдена формула, по которой всё возникло и существует, единая формула бытия!!!
Но не тут-то было. Никак не соединялись воедино эти восхитительные теории мироздания. Последний гвоздь вбили математики. Доказали, что наукой объять всё сущее невозможно.
И тогда на помощь человеческому разуму пришел великий Стивен Уильям Хокинг. С присущей ему гениальной прозорливостью он понял и объявил человечеству, что единая формула всего сущего - "великий замысел".
А теперь оглянитесь вокруг. Разве он не прекрасен этот великий замысел?
Одиннадцатое июля- день, когда мой великий учитель Расим Оджагов, оставив нам щедрость своих воплощённых замыслов, одним из которых, простите, хочу считать себя, ушёл, согласно "великому замыслу", забрав всё не сотворенное.
Я прикоснулся к космологии лишь слегка, насколько смог без специального образования, и, как многие гуманитарии, при посредничестве замечательной передачи Моргана Фримана.
Но вот какая штука получается.
Зачарованный наукой о вселенных, я окончательно утвердился в своей многолетней давности догадке: "Ничто не имеет значения. Разве что, только Мысль".
Об этом говорили и говорят мыслители, просветители, философы в прошлом и сейчас, но я сформулировал это для себя сам.
Что остаётся от человека на земле? Его мысли, его замыслы, воплощенные в здании, в водопроводе, в рецепте пирога, в шедеврах живописи, зафиксированные в книгах в виде научных и художественных трактатов.
И художественные фильмы, ставшие школой киноискусства.
Таковы фильмы моего учителя, Расима Миркасимовича Оджагова.
Тогда, в том процессе, когда учитель делал фильмы и лепил из меня актера кино, я ощутил интуицией нечто очень неординарное в его творческих и жизненных принципах. Он ничего не декларировал, не навязывал нам какие - либо философские выкладки. Я только успевал то и дело удивиться непонятному, необычному в том, как он работает и живет. Нераскодированные детали его поведения, его бытия падали мне в подсознание и со временем сложились в догадку: "ничто не имеет значения, только мысль."
И уже много позже мне стало понятно, почему главный герой фильма, балованный сын состоятельных родителей весь фильм ходит в одном и том же костюме и рубашке и никто этого не замечает. Стало понятно, почему Расим Миркасимович был абсолютно равнодушен к материальным благам, привилегиям. Стал понятен его принцип минимализма в котором учитель создавал фильм. Ничего лишнего, украшательского, притянутого. Никакой фальши в тексте, сценографии кадра, актерской игре. Все актеры, что снялись в его фильмах, помнят его знаменитую фразу:-"проще, проще, ещё проще".
Ничего лишнего. Только то, что работает на мысль.
Мысль о том, что без любви человек умирает. Простая и вечная.
О том, что остаться живым на войне не значит с этой войны вернуться. С войны не возвращаются.
Мысль, что нельзя ставить свою судьбу в зависимость от того, что скажут соседи.
И о том, что будучи ответственным за близких, мужчина несёт эту ответственность до конца, даже ценою жертвенности.
И, что человек глубоко и преданно погруженный в науку, в исследование, как правило, не способен защищать себя от обывательской подлости. Видимо, защитить такого чудика - есть миссия его близких и друзей.
Каждый фильм - мысль. Наверное, в этом и есть секрет вечной неизбывной притягательности Оджаговских фильмов.
Допускаю, возможно я сформулировал эти мысли не совсем так, как думал учитель, возможно, кто-то поймёт их по другому, но неизменна суть:
Каждый фильм - мысль.
Мысль, мысль и только мысль имеет значение. Всё остальное несущественно.
"Великий замысел".
А ведь написано: - "вначале было слово". Но нам, продвинутым, через науку оно как-то убедительнее.
У меня было это счастье - сняться в фильмах Великого Оджагова - "только этого мало..."
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло,
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
...А что если невоплощенные мысли, ушедшие с учителем в общее энергетическое поле, однажды пройдут через "базон Хиггса", названый физиками "частицей бога" за способность замедлить энергию, мысль, слово и превратить его или её в материю, в мысль воплощенную.
И тогда замыслы моего учителя, снизойдут к нам в виде озарений, творческих поисков, вдохновения новых режиссеров, и под новыми именами материализуются новые фильмы Расима Оджагова согласно "великому замыслу".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре