Успешное выступление азербайджанских солистов на Международном фестивале-конкурсе

Солисты детского танцевального коллектива "Səma" Центра культуры Хатаинского района при Главном управлении культуры города Баку с успехом выступили в Международном фестивале-конкурсе искусств в честь Дня мореходства в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Традиционный конкурс Uluslararası Boğaziçi Sanal Dans, Müzik ve Sanat Yarışması в этом году в связи с пандемией коронавируса прошел в виртуальном формате, т.е. коллективы и исполнители послали видео своих номеров. Организаторы - Boğaziçi Folklor Birliyinin Gənclik və İdman Klubu и GO2FESTİVAL. В фестивале приняли участие представители 13 стран, в том числе дети с ограниченными физическими возможностями. Победители определялись в различных возрастных категориях и номинациях - танец, вокал, семейные группы, искусство.

Ляман Ахмедова и Нигяр Исрафилова были удостоены гран-при фестиваля. Хадиджа Сеидова, Нурджахан Абилова, Айдан Мамедли и Нармин Халафова - первое место. Руководитель коллектива Сяма Садыгова была отмечена благодарственным дипломом.