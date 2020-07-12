Рухангиз Гасымова отмечает юбилей

Сегодня известный композитор, драматург, публицист и поэтесса, заслуженный деятель искусств Азербайджана Рухангиз Гасымова отмечает 80-летний юбилей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рухангиз Гасымова родилась 12 июля 1940 года в Баку. Окончив с отличием Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, в 1958 году поступает в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в класс композиции профессора Джовдета Гаджиева.

"Джовдет Гаджиев был прекрасным педагогом и композитором, - вспоминает Рухангиз ханым. - Он работал со своими учениками с таким же удовольствием и отдачей, с каким писал музыку. В студентах он, прежде всего, ценил упорство. Он считал, что композитор должен сначала научиться писать серьезную музыку и только тогда ему станут подвластны остальные жанры". Не случайно в одном из интервью Джовдет Гаджиев дал высокую оценку своей воспитаннице, сказав "Я горжусь своей талантливой ученицей".

Как композитор, звукорежиссер и сценарист 25 лет работала на Азербайджанском государственном телевидении и радио, а также публиковалась в различных изданиях, выпустила книгу "Babamın muzeyi" (Музей дедушки). Является автором более двухсот произведений. Написала музыку к около ста телефильмам, мультфильмам, документальным и художественным фильмам, среди которых "Мелодия Дворжака", "Асиф, Васиф, Агасиф" и другие. А к фильму "Частный визит в немецкую клинику" не только написала музыку, но и сама снялась в роли немецкой пианистки.

Особое место в творческой деятельности занимают музыкальные спектакли "Quyu" (Колодец) и "Qızıl oğlan" (Золотой мальчик), "Ürək yanarsa" (Горящее сердце), "Aycan" (Айджан), "Сказки Пушкина", "Песня о Буревестнике", оперетта "Məzəli əhvalat" (Веселая история), симфоническая поэма "Mənim əsrim" и другие. Три пьесы "Yollar görüşəndə" (Когда пересекаются дороги), "Ömrün yolları" (Дороги жизни), "Qonşu qonşu olsa" (Если бы сосед был соседом) находятся в золотом фонде азербайджанского телевидения.

Композиции Рухангиз Гасымовой исполняют известные артисты, особое место в творческой жизни занимают легендарные исполнители и поэты.

"Я с детства люблю музыку. Мне всегда нравилось петь, имитировать различные голоса, подрожать известным певцам. Если бы я не встретила на своем творческом пути Рашида Бейбутова и Рафика Бабаева, я не смогла бы себя утвердить как песенный композитор. Моим кумиром был Рашид Бейбутов. Вообще, мне очень повезло, что я с ним лично была знакома. Он блестяще исполнил несколько моих произведений. Моему творчеству старт был дан Рашидом Бейбутовым, а это большая ответственность, особенно для молодого композитора - всегда держаться на высоком уровне, чтобы им заинтересовался такой исполнитель! Он был величайшим исполнителем, выдающейся личностью, очень интересным, теплым человеком. Общение с ним очень обогащало человека.

Доводилось мне работать и с легендарным Вагифом Мустафазаде, с замечательным вокальным квартетом "Гая", блестящими певцами Хураман Гасымовой, Лютфияром Имановым. Почти всю свою творческую жизнь я проработала с поэтом Фикретом Годжа. Конечно, это подвигло меня на поэтические подвиги, и я тоже начала писать тексты к песням. Возможно, со стороны это выглядит как некий эгоизм: сама пишет, сама и исполняет (смеется). Это мне как-то посоветовал Рашид Меджидович. Как-то он мне сказал: "Руфочка, лучше спой эту песню сама, лучше, чем ты, эту вещь никто не исполнит..." Конечно, он просто ко мне очень хорошо относился, потому что на самом деле, спеть лучше него невозможно", - делится воспоминаниями Рухангиз Гасымова.

Как настоящий творческий человек она вобрала в себя не только ряд талантов, но является полной юмора и оптимизма позитивным человеком.

"Друзья в шутку называют меня "дрампозитором", что расшифровывается как "драматург" и "композитор"... Если что-то пишешь, то только по велению сердца, потому что, когда в унисон с твоим сердцем не дышит твое произведение, то лучше не писать. Мне кажется, у каждого творческого человека есть такой Сальери, и каждый талантливый человек думает, что он в некоторой степени такой же гениальный, как Моцарт. Для творческого человека любое его произведение - это детище, и никто никогда не признает, что его дитя какое-то несовершенное. Поэтому многие, создавая очередное произведение, уже считают его гениальным. Я всю свою жизнь старалась избегать этого состояния... Для меня большое значение имеет чистый лист бумаги, на котором я пишу название своего произведения. Если я нашла имя тому, что хочу создать, то и остальное потом с легкостью выливается. Можно написать все, что ты хочешь, главное, чтобы это было достойно тебя и тех, кому ты адресуешь свое творчество. Пиши красиво, пиши хорошо, пиши доступно и профессионально. Самое главное - донести до зрителя свое произведение, увидеть восторженные взгляды, услышать аплодисменты. Ради этого мгновения, этого триумфа и стоит жить и творить!".