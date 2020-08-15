Уникальные картины Сабира Чопурова, написанные нефтью

Азербайджанская государственная картинная галерея на своей официальной странице в Facebook представила произведения азербайджанского художника Сабира Чопурова (Чопуроглу), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сабир Чопуров пишет свои уникальные картины нефтью, причем делает он это исключительно пальцами.

"Впервые я попробовал рисовать нефтью еще лет 17 назад. Надо сказать, что я родом из Грузии. В ту пору занимался обычной живописью и вообще имел о нефти довольно смутное представление. Но в доме у нас каким-то образом "завалялась" бутылочка с нефтью - кажется, привез кто-то. Но однажды случилось так, что под рукой у меня не было вообще никаких красок, но было огромное вдохновение и очень хотелось рисовать. Вот и пришлось использовать подручные средства... Кончено, первый блин вышел почти комом - нефть в чистом виде все ж не слишком подходит для рисования... Но получилось все же интересно, и я запомнил это, чтобы попробовать как-нибудь в будущем...", - рассказал ранее художник.

Сабир Чопуров достойно представляет изобразительное искусство Азербайджана на международных выставках, его работы были представлены в США, Франции, Германии, Казахстане, Грузии и других странах.

"Самая первая моя выставка состоялась еще в Грузии. Но тогда я еще не работал с нефтью, так что там демонстрировалась просто живопись. "Нефтяная" я же выставка прошла в феврале 2007 году и называлась она "Ходжалинская трагедия" ...", - отмечает он.

В своих произведениях Сабир Чопуров отражает разные темы - Абшеронские пейзажи, исторические сюжеты, виды Баку и Борчалы, где он вырос.