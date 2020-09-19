В Азербайджане сняли художественный фильм "Озноб"

Завершилась работа над короткометражным художественным фильмом "Titrəmə" (Озноб), который будет представлен на международных кинофестивалях, сообщил Trend режиссер и автор сценария картины Амиль Амал (Мемибейли). Проект реализован по заказу министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Съемки были проведены в зимнее время в Губинском районе, в селах Гечреш, Нугеди и Грыз. В главных ролях - заслуженные артисты Бахруз Вагифоглу и Ильгар Джахангир. Интересно, что актеры играют роли без слов.

"Фильм повествует о драме солдата, который потерял ногу, подорвавшись на мине. Автором идеи и сценария стал поэт Агшин Эврен, отец которого является инвалидом Карабахской войны. Мой отец также является ветераном Карабахской войны", - отметил Амиль Амал.

Автором сценария также является Айшад Сафаралиев, оператор - Али Султанов, художественный руководитель и генеральный продюсер - заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, продюсер - заслуженный деятель искусств Мушфиг Хатамов.