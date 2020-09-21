Конкурс "Памяти Муслима Магомаева" в Украине объединит деловых людей

В городе Трускавец (Украина) с 3-6 декабря 2020 года пройдет III Международный конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторы конкурса ищут талантливых исполнителей, которые способны с одинаковым профессионализмом исполнять и оперные арии, и эстрадные песни.

Один из специальных призов, предоставляемых в Украине только Конкурсом вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" - организация выступления на самой престижной сцене мира Карнеги Холл. Также еще много денежных и ценных призов от партнеров. Кроме конкурсных соревнований, в программе - экскурсии, творческие встречи и другие мероприятия.

Конкурс также станет платформой для знакомства и неформального общения деловых людей Украины. А в день закрытия состоится форум с участием руководства курортного города Трускавец с послами разных стран, представителями дипломатических миссий и бизнеса Украины.

Конкурс пройдет при организации Трускавецкого городского совете, Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, при поддержке посольства Азербайджана в Украине и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.