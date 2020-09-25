Продюсер фильма "ЖАРА" станет гостем паблик-тока в рамках российского фестиваля
Глава кинокомпании Team Films, автор идеи и продюсер романтической комедии "ЖАРА" Теймур Джафаров станет гостем паблик-тока о специфике производства успешных сериалов в рамках фестиваля Patriki Film Festival в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С 25 по 27 сентября в одном из самых известных районов Москвы - на Патриарших Прудах - пройдет третий ежегодный кинофестиваль Patriki Film Festival. В его программу включены премьеры фильмов разнообразных жанров и форматов; презентации самых ожидаемых сериалов; паблик-токи с артистами, режиссерами и продюсерами; благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия.
Patriki Film Festival - городской "фестиваль фестивалей", где нет конкурсной программы. Здесь всегда комфортная дружественная атмосфера: без конкуренции, без красных ковровых дорожек.
Большинство событий проекта в 2020 году, включая закрытые: круглые столы и обсуждения, интервью, премьерные показы фильмов и сериалов - будут транслироваться онлайн.
Паблик-ток с Теймуром Джафаровым состоится 26 сентября. Его участники будут обсуждать специфику производства успешных сериалов на примере остросюжетной драмы "В клетке" производства Team Films, которая уже побила все рекорды по просмотрам.
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