Day.Az со ссылкой на Trend представляем читателям эксклюзивное интервью со всемирно известным писателем, кинорежиссёром, сценаристом, продюсером, кинодраматургом и журналистом, уроженцем Баку Эдуардом Тополем.

Эдуард Владимирович Тополь (наст. Эдмон Хаимович Топельберг) родился 8 октября 1938 года в Баку. Во время Великой Отечественной войны был в эвакуации в Сибири, затем до 1953 года жил на Украине, в Полтаве. С 1957 года публиковал стихи в газетах. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Публиковался в газетах "Социалистический Сумгаит", "Бакинский рабочий", "Литературная газета", "Комсомольская правда", журналах "Юность", "Нева" и т.д.. Его романы переведены на многие иностранные языки, принял участие в работе над более двадцатью картинами. Он жил и работал во многих городах мира, в октябре 1978 года эмигрировал из СССР в США - жил в Нью-Йорке, Торонто, Майами, Бостоне, затем вернулся в Москву, а с 2017 года живёт с супругой в Израиле в городе Нетании. Дети остались в США.

Эдуард Тополь рассказал о своих годах жизни в Баку, поделился интересными историями из профессиональной деятельности.

Израильский Баку - Нетания

"Баку родной для меня город, который навсегда поселился в моем сердце, куда бы меня судьба не забрасывала. Здесь я делал первые шаги в журналистике, здесь находятся могилы моих родителей, дедушки и бабушки, которые я посещаю во время визитов в Баку. Даже место ныне нынешнего проживания выбрал - город Нетания, потому что очень похож на Баку. И всегда говорю, что поселился в израильском Баку. Я жил во многих городах, например в Майми на побережье Атлантического океана, но ничто не сравнится с Баку. Когда выбирал место для жительства, вместе с родственниками побывал в нескольких городах Израиля, и только в Нетании нашел атмосферу, похожую на Баку. Я живу на побережье средиземноморского моря, рядом такой же шумный рынок с обилием овощей, фруктов, зелени и морепродуктов, очень похожий на бакинский рынок времен моей молодости, который находился недалеко от моего дома по улице Димитрова, 57 (ред. - ныне Шамси Бадалбейли), выше Бешмертебе. В Нетании много бакинцев, и даже есть азербайджанский ресторан. Особенно меня привлек местный рынок в Нетании. Помню, когда в Баку меня не приняли в университет, работал в санэпидстанции, я ходил в обеденный перерыв на рынок и за рубль покупал лаваш, сыр и виноград, и этот шум и гам до сих пор стоят у меня перед глазами. Поэтому, когда такой же рынок увидел в Нетании, понял - это мое, родное, как в Баку.

Писатель в последний раз был в Баку 5-6 лет назад. По его словам, город стал очень красивым и самое главное - потрясающе невероятно чистым.

"Я был во многих городах Европы, Америки и России, но такой чистоты не видел нигде, В моем сердце всегда кусочек Бульвара и Ичери Шехер, память друзей, близких и родных. Когда в последний раз был в Баку, познакомился с замечательным с гидом Фуадом Ахундовым, который меня вместе с супругой провел по таким местам Баку, о которых не знал, даже когда там жил. Это совершенно потрясающий историк, энциклопедических знаний. Очень надеюсь, что когда-нибудь он будет цитировать и Эдуарда Тополя, а не только бывших писателей. В своих произведениях я неоднократно писал о Баку, это святое, ведь я родился здесь. Еще в 1975 году по моей повести и сценарию был снят фильм "Любовь с первого взгляда", который был признан одним из лучших на международном кинофестивале в Колумбии. В этой картине воссоздаётся особая атмосфера Баку, где живут люди самых разных национальностей. Главный герой, 16-летний Мурад, простой парень, страстный поклонник футбола, влюбился впервые в жизни, да ещё в русскую девушку, которая к тому же старше его на два года и учится в институте. Разница в возрасте и конфликт культур становятся препятствием на пути юноши, которому никто не помогает в безнадёжной, отчаянной борьбе за любовь".

Эдуард Владимирович говорит, что ждет скорейшего решения глобальной проблемы пандемии коронавируса, чтобы вновь посетить Баку, поклониться могилам предков и родной земле.

Запах детства Эдуарда - "Свежие овощи продаю! Мацони! Свежая рыба!"

С детства он очень любил читать. Когда в конце войны, в 1944 году, семья вернулась из эвакуации в Баку - ему тогда было шесть лет - он пришел в библиотеку на соседней улице и попросил книгу. Библиотекарша посмотрела на него удивленно и спросила: "Мальчик, а ты хоть читать умеешь?". Она достала с полки детскую книгу со стихами Льва Квитко. Эдуард открыл наугад и увидел стихотворение, которое уже знал наизусть- "Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят..." И начал читать ей его, не глядя в книгу, чем сразил ее наповал.

"Мое детство было разбито войной, был в Сибири, потом вернулись в Баку на пару лет, а затем нас отправили в Полтаву, где отец получил работу. Отец был незаурядной личностью, технарь по образованию, подвижник и новатор по сущности. В полтавской обсерватории - мы какое-то время жили на Украине - работал мастер, который по чертежам отца изготавливал уникальные проекторы и диапозитивы. И мы ездили с нашим проектором по колхозам и совхозам, папа рассказывал украинским колхозникам, как мы полетим в космос. Для них это была совершенная фантастика - представьте, 1949-1950 годы! Люди смотрели во все глаза! И слушали во все уши: про Циолковского, про космические полеты, про устройство Вселенной, и как всё это будет происходить. Мы вели просветительскую деятельность.

Родители остались там, а я 14 летним юношей вернулся в Баку и жил с дедушкой и бабушкой. Жили мы тогда восьмером в двухкомнатной квартирке. Народу полно, тесно. И у нас был обеденный стол, накрытый скатертью, длиной до пола. Под этим столом и было моё "рабочее" место. Там я прятался от всех и читал в своё удовольствие книги, которые мне давали в библиотеке. Учился в 171 школе - в последнем мужском выпуске, после нас уже были смешанные школы. В нашем классе учились представители 11 национальностей, что было своеобразным олицетворением интернационального Баку. Замечательное было время. Помню, как нас будили уже в полседьмого утра крики различных продавцов. Мы жили на втором этаже, а балкон выходил на улицу Димитрова. Первые появлялись продавцы с криками "Свежие овощи продаю! Свежие овощи продаю!" , через 10 минут - "Мацони! Мацони!", еще через десять - "Свежая рыба! Красная рыба", а потом шли точильщики ножей и ножниц, и т.д. Своеобразный утренний парад под окнами, как сегодня принято говорить, с доставкой на дом. Бабушка отпускала корзину с деньгами и покупала все необходимое. Всего на рубль можно было купить много свежих продуктов".

Странная история получилась с не поступлением в Азербайджанский государственный университет.

"Я сдавал экзамен на филфак и написал сочинение в стихах! Был уверен, что пройду. Но - увы! И тут за меня вступился сам декан факультета Алекперли. Образованнейший человек, профессор, окончивший Сорбонну. Он требовал, чтобы меня приняли, настаивал на этом. Но его не послушали. И тогда он пригласил меня к себе домой. Это был настоящий званый восточный ужин, после которого мы читали друг другу свои стихи... На следующий год не без участия Алекперли меня всё-таки приняли в университет, но всего лишь на заочное отделение, хотя я и набрал проходной балл на дневное. Но ведь в республике было полно министров, а у каждого - дочь. А мест на факультете всего пятнадцать. В итоге я стал студентом-заочником, но ни стипендии, ни освобождения от армии мне не полагалось. Таким образом, после года учёбы я ушел служить Родине".

После армии на протяжении пяти месяцев работал в газете "Социалистический Сумгайыт", и был приглашен в центральную газету республики "Бакинский рабочий". Я был фельетонистом.

"Это была первая коммунистическая газета в Советском Союзе, она на шесть лет старше "Правды". Замечательный и смелый человек был её главный редактор, Николай Гладилин. Он брал на работу талантливую перспективную молодежь. Не испугался взять и меня, несмотря на полное отсутствие высшего образования. Каждую субботу в "Бакрабочем" выходила страница "Перо Моллы Насреддина", которую я и вел. Руководил отделом фельетонов Давид Исакович Гликштейн - мой учитель в журналистке. Но меня тянуло в режиссуру, поэтому в 23 года уехал из Баку, чтобы поступить в институт кинематографии в Москве. Но до самой эмиграции из СССР в США, был все еще прописан в Баку".

Как было возвращено славное имя первооткрывателя Сибирской нефти Фармана Салманова

Известный азербайджанский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири, кавалер множества государственных орденов и медалей СССР Фарман Салманов, на протяжении 30 лет был первооткрывателем около 150 месторождений "чёрного золота" и "голубого топлива" в Сибири. В память о Салманове открыты памятники и бюсты в Москве, Баку, городах Сибири, в его честь названы улицы, учебные заведения, самолеты и теплоход, аэропорт, сняты фильмы и поставлены спектакли. История гласит, что считая бесперспективным поиск нефти в Кузбассе, Салманов в августе 1957 года самовольно и тайком увёл свою геологическую партию в Сургут, уверенный в том, что там есть нефть. 21 марта 1961 года, на любимый азербайджанский праздник - Новруз байрам, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. а затем в районе Усть-Балыка. А ведь все утверждали, что большой нефти в Западной Сибири не может быть. Салманов отправил Хрущёву телеграмму: "Я нашел нефть. Вот так, Салманов".

Не все так было просто. За время работы Салманова пытались отстранить от работы и судить, однако он продолжал бурение. Журналист "Комосомльской правды" Эдуард Тополь фактически спас Фармана Салманова от забвения.

"Я ставлю себе в заслугу, что после моих публикаций в "Комсомольской правде" Фарман Салманов вернул себе право первооткрывателя Сибирской нефти. Потому что, когда он дал первый фонтан, то его посадили в тюрьму, и отняли это открытие. Полгода его допрашивали в следственном изоляторе, ставили в вину за непослушание начальства и растрату народного достояния, а в это время из-под земли бил фонтан. Между тем, те, кто спровоцировал это, были отмечены государственными наградами, ленинскими премиями и высокими должностями. Когда до меня дошли слухи о несправедливом отношении к Фарману Салманову, я попросился в командировку в Сибирь, чтобы добиться правды. Когда прибыл в глухую деревню Филинское Сибирской тайги (на этом месте ныне находится город Горноправдинск, который также построил Фарман Салманов), его уже выпустили на свободу и он был начальником поисковой партии. В этой деревне было несколько старых избушек. Было очень холодно, вокруг все занесло снегом. Я нашел Фармана Салманова в землянке, он сидел, сгорбившись над электрическим обогревателем, питавшегося от старого генератора, в меховом костюме и валенках, а над его головой висела обложка журнала "Огонек" с портретом геолога Эрвье, который был начальником "Главтюменьгеология", считался первооткрывателем Тюменской нефти, за что был отмечен Ленинской премией. После небольшой беседы я спросил: "Фарман Курбанович, а как это может быть, чтобы за вашей спиной висит потрет вашего главного врага?". Ответил: "Чтобы я не забывал!". Мы подружились, после этого несколько раз летал к нему и сделал пару материалов об истинном первооткрывателе Тюменской нефти, после чего он был удостоен Героя соцтруда. Тогда к публикациям в прессе, особенно в "Комсомольской правде", относились очень серьёзно. Территория Сибири была моей журналисткой сферой. Часто бывал там, видел, в каком ужасном состоянии были там места, и какие города потом там расцвели. А с Фарманом Салмановым у нас сложились очень хорошие, не просто дружеские, а очень уважительные и трогательные отношения. Я был первым журналистом, который с ним на вездеходах исколесили и пешком прошли десятки километров по тундре и таежным лесам, по стройкам и буровым. Я был единственным журналистом, которому он мог рассказать все - от своих планов до того, что у него на душе. Моим журналистским методом всегда было находиться рядом с человеком, о котором хочешь написать, но при этом ничего не спрашивая - он сам все расскажет по пути или во время застолья, а остальное сам все увидишь и поймешь. Когда я был в Баку на праздновании юбилея Михаила Гусмана, во время встречи с руководящим составом Азербайджана сказал, что сегодняшним своим экономическим положением Россия, уже на протяжении около 60 лет, на сто процентов обязана Фарману Салманову. Потому что до него на протяжении 30 лет искали и не могли найти нефть в Сибири. Надо обязательно сделать художественный фильм об этой личности на самом высоком уровне, чтобы о Фармане Салманове узнала вся мировая общественность! Волею судьбы, когда в 1978 я эмигрировал из СССР в США, случайно в аэропорту встретил его. Он уже был начальником Тюменьнефтьгаза. Мы очень тепло дружески обнялись, посидели в кафе, вспомнили былые годы. А на его груди красовалась звезда Героя соцтруда, хотя в то время у него было уже много государственных наград, но эту он ценил превыше всех"

Кстати, в 2005 году Эудард Тополь в российских СМИ выступил с открытым письмом, призвав один из городов назвать по имени Фарман Салманов.

Как азербайджанцы стали Юриями

А вот еще одна история. Она произошла 12 апреля 1961 года, когда впервые в истории космический аппарат с человеком на борту - Юрием Гагариным вышел в космическое пространство, совершив полет по орбите искусственного спутника Земли.

"12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут по московскому времени с космодрома "Байконур" в Казахстане стартовал космический корабль "Восток-1", на борту которого находился космонавт Юрий Гагарин. О том, что будет полет в космос, никому не сообщалось, все держалось в строжайшей тайне. Сразу после удачного старта из ЦК позвонили главному редактору "Бакрабочего" Николаю Гладилину, и сказали, что срочно весь материал должен быть посвящен этому знаменательному событию. Тогда газета выходила на шести страницах и типографская краска наносилась свинцовыми шрифтами, не было компьютеров как сегодня, т.е. это был сложный процесс. Как правило, на главной располагались важные государственные событиям, и она набиралась в последний день, а все остальные страницы делали заранее. Теперь представьте сложившуюся ситуацию, был настоящий аврал. Гладилин срочно созвал весь коллектив редакции, порядка 50 сотрудников, а меня не пустили на собрание, сказав, мол, фельетонисту здесь делать нечего. Мне было всего 22 года и сильно задело такое отношение, все время ходил по коридору редакции и курил, а когда через полчаса все выскочили из кабинета главного редактора и побежали собирать отзывы нефтяников, трудящихся, колхозников о полете Гагарина, я вошел и сказал, что пойду и сделаю материал в ...родильном доме. Гладилин в это время с кем-то говорил по телефону, махнул на меня рукой, мол, иди и делай что хочешь. Я пошел в Азизбековский роддом, который находился на улице Басина, где и сам родился. В те годы туда вообще мужчин не пускали. Со второго этажа больницы им медсестры кричали, кто родился, если мальчик - все танцевали от радости, если девочка - уходили грустные. Было и такое...Вообщем, я набрался смелости и подойдя к вахтеру, предъявил свое журналистское удостоверение и с важным видом сказал, что срочно нужен главврач. И когда меня, наконец, пустили к главврачу, женщине лет 50-ти, прямо с порога сказал: "Поздравляю от имени "Бакрабочего" с великим событием. Наш советский человек впервые полетел в космос!". Она удивленно ответила: "А какое мы имеем отношение к этому событию?". И тогда я ей выдал: "Вам оказана большая честь назвать всех новорожденных мальчиков Юрием в честь Гагарина!". Она вновь с удивлением : "А кто оказал такую честь?". И я показал указательный палец вверх, мол, сверху (смеется). Я надел белый халат и меня повели туда, куда еще ни разу не ступала нога мужчины - в две палаты родильного отделения, где в эту ночь родились 11 мальчиков. Представьте теперь и удивление этих рожениц, которые увидели мужчину в этом месте, причем, который стал поздравлять их с полетом Гагарина в космос, прибавляя красноречивые слова, в итоге, призвав матерей всех новорожденных мальчиков назвать их Юрием. А те, кто это сделает, завтра свою фамилию увидит в центральной газете республики "Бакрабочий". И все назвали своих мальчиков Юрием! Я вернулся в редакцию, за полчаса написал материал об этом и о том, как город празднует полет советского человека в космос и приложил список с именами и фамилиями новорождённых - Юрий Гасанов, Юрий Мамедов, Юрий Мирзазаде, Юрий Шеукашвили, Юрий Гольдман и т.д. А на утро мой материал об этом вышел на главной странице "Бакрабочего". Этим мы "сделали фитиль" всем газетам Советского Союза, никто не додумался сделать такой материал, даже в "Правде", "Известиях", "Комсомолке" и т.д. Баку стал единственным городом, где новорожденных назвали Юрием. Но и это не все! Прошло 50 лет, и находясь в Москве, со мной связались из телекомпании "Мир" и сказали, что хотят сделать видеомост с Баку. Дело в том, что азербайджанские журналисты подняли газеты тех лет, прочитали материал, более того, нашли одного из новорожденных - Юрия Гасанова, к тому же племянник которого проходит тренировку в "звездном городке" и может стать первым азербайджанским космонавтом. Вот такая история. Спустя 50 лет после этого события по видеомосту пообщался со своим "нареченным" Юрием Гасановым.

Привет родным бакинцам!

Эдуард Тополь прожил большую и удачную жизнь: в 20 лет был в Баку фельетонистом главной республиканской газеты "Бакинский рабочий", в 35 в Москве - автором успешных российских фильмов и театральных постановок ("Юнга Северного флота", "Несовершеннолетние", "Любовь с первого взгляда", "Ванечка" и другие), в 45 в США и Канаде - автором мировых бестселлеров ("Красная площадь", "Красный снег", "Чужое лицо" и другие), а в 60 - снова в России популярным писателем и кинодраматургом. И вновь бестселлеры - "Любожид", "Журналист для Брежнева", "Завтра в России". Его романы переведены на множество иностранных языков.500 тысяч экземпляров - таким тиражом выходили книги Тополя в советское время за рубежом. Интересно, что еще в 1987 году в произведении "Завтра в России" он с точностью до одного дня описал августовский путч ГКЧП 1991 года - арест Горбачева на даче, речь Янаева по ТВ и другие подробности. Несколько его картин "Юнга Северного флота", "Вместе с Россией", "На краю стою" и другие были удостоены наград престижных кинофестивалей. 81-летний Мастер продолжает работать.

"И по сей день продолжаю работать, но меня больше интересует еврейская тема. Вернее, она меня всегда интересовала, но больше писал про Россию или США. Поэтому и переехал в Израиль, чтобы больше писать на еврейские темы. В прошлом году вышел мой роман "Юность Жаботинского" - одного из основателей государства Израиль, который в молодости был журналистом и фельетонистом в газете "Одесские новости". Я родился в Баку, и звезды в момент моего рождения сошлись над этим городом, и вы знаете, я всю жизнь ищу похожее сочетание - по всему свету. Город моей юности стал другим - еще красивее, чем раньше. Улицы сияют чистотой, будто их моют шампунем. И всё, что там построено, выглядит замечательно. Вместо Черного города, где когда-то располагались нефтепромыслы, появился Белый город и чудесные бульвары на десятки километров.

Я знаю, с каким уважением исторически относятся к евреям в Азербайджане. Желаю своим землякам, бакинцам, всему Азербайджану процветания мира!"