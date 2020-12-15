https://news.day.az/culture/1298657.html Монастырский комплекс Худавенг разграблен - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНКУЛЬТА
Монастырский комплекс Худавенг разграблен - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНКУЛЬТА
Министерство культуры распространило заявление в связи с разграблением монастырского комплекса Худавенг, вывозом принадлежащих комплексу крестов, колоколов и других элементов в Армению и выставлением их на продажу.
В поступившем Day.Az из министерства заявлении говорится, что данный вопрос находится под контролем Министерства культуры.
Министерство призывает международные организации, в частности ЮНЕСКО, дать правовую оценку данным фактам и расследовать военные преступления, совершенные Арменией против историко-культурного наследия на территории Азербайджана.
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