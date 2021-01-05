Кто он - новый министр культуры Азербайджана?

5 января 2020 года распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Анар Габиль оглу Керимов назначен министром культуры.

А.Керимов родился в 1977 году в Физулинском районе.

В 1998 году получил степень бакалавра по специальности "арабский язык и филология" факультета востоковедения Бакинского государственного университета, а в 2003 году - магистра по международным отношениям и дипломатии Академии государственного управления при Президенте АР.

Был слушателем курсов по дипломатии в Ираке (университет Аль-Мустансирия), Египте (Институт дипломатических исследований), Австрии (Венская дипломатическая академия), Италии (Международный институт гуманитарного права в Сан-Ремо), Польше (Международный комитет Красного Креста) и других.

Свою дипломатическую карьеру А.Керимов начал в 2000 году в качестве атташе, третьего секретаря в Управлении по правам человека, демократизации и гуманитарным вопросам Министерства иностранных дел АР.

В 2004-2008 годах работал третьим и вторым секретарем в посольстве Азербайджана в Бельгии и представительстве при Европейском Союзе.

В 2008-2009 годах занимал должность первого секретаря в отделе по гуманитарным и социальным вопросам МИД, а в 2010-2014 годах - советника, временного поверенного в делах в постпредстве АР при ЮНЕСКО.

23 мая 2014 года распоряжениями Президента АР А.Керимов был удостоен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса и назначен постоянным представителем АР при ЮНЕСКО.

9 июля 2019 года Анар Керимов получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

20 июля 2020 года распоряжениями Президента АР А.Керимов был назначен первым заместителем министра культуры и одновременно наделен полномочиями временно исполняющего обязанности главы ведомства.

1 августа 2019 года награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

Владеет русским, английским и французскими языками.

Женат, имеет троих детей.