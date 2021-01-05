Кто он - новый министр культуры Азербайджана? - ДОСЬЕ
5 января 2020 года распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Анар Габиль оглу Керимов назначен министром культуры.
А.Керимов родился в 1977 году в Физулинском районе.
В 1998 году получил степень бакалавра по специальности "арабский язык и филология" факультета востоковедения Бакинского государственного университета, а в 2003 году - магистра по международным отношениям и дипломатии Академии государственного управления при Президенте АР.
Был слушателем курсов по дипломатии в Ираке (университет Аль-Мустансирия), Египте (Институт дипломатических исследований), Австрии (Венская дипломатическая академия), Италии (Международный институт гуманитарного права в Сан-Ремо), Польше (Международный комитет Красного Креста) и других.
Свою дипломатическую карьеру А.Керимов начал в 2000 году в качестве атташе, третьего секретаря в Управлении по правам человека, демократизации и гуманитарным вопросам Министерства иностранных дел АР.
В 2004-2008 годах работал третьим и вторым секретарем в посольстве Азербайджана в Бельгии и представительстве при Европейском Союзе.
В 2008-2009 годах занимал должность первого секретаря в отделе по гуманитарным и социальным вопросам МИД, а в 2010-2014 годах - советника, временного поверенного в делах в постпредстве АР при ЮНЕСКО.
23 мая 2014 года распоряжениями Президента АР А.Керимов был удостоен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса и назначен постоянным представителем АР при ЮНЕСКО.
9 июля 2019 года Анар Керимов получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
20 июля 2020 года распоряжениями Президента АР А.Керимов был назначен первым заместителем министра культуры и одновременно наделен полномочиями временно исполняющего обязанности главы ведомства.
1 августа 2019 года награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.
Владеет русским, английским и французскими языками.
Женат, имеет троих детей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре