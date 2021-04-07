В Азербайджане создаются новые балеты

Союз композиторов Азербайджана, несмотря на условия пандемии,

продолжает свою активную творческую деятельность. С соблюдением всех

мер предосторожности регулярно проводятся заседаниях творческих секций,

посвященных прослушиванию новых произведений композиторов в разных

жанрах, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов Азербайджана.

Вопреки тому, что сейчас нередко можно услышать досужие разговоры

о том, что композиторы перестали писать крупные произведения, что время

"серьезной" симфонической музыки близится к концу, азербайджанские

композиторы продолжают создавать значительные крупномасштабные

произведения. Быть может, конкурировать с авторами столь любимого

нашим народом песенного жанра, который активно пропагандируется всеми

средствами массовой информации (ТВ, Радио, социальные сети), среди

образцов которого есть немало хороших песен, создателям произведений

академической музыкальных жанров продвигать свои произведения

достаточно непросто. Союз композиторов Азербайджана, как одну из своих

основных миссий, видит в том, чтобы содействовать этому процессу для

пропаганды значительных опусов, принадлежащих профессиональным

композиторам, а главное - найти им свой путь к слушателю.

С этой целью в Союзе композиторов Азербайджана состоялись

прослушивания новых сценических произведений членов творческого Союза,

созданных совсем недавно. Как известно, 2021 год объявлен Президентом

Азербайджана Ильхамом Алиевым "Годом Низами". В связи с этим

композиторы республики вновь обратили свои взоры к творческому

наследию гениального поэта.

На заседаниях секции сценической и симфонической музыки Союза

композиторов были прослушаны новые балеты. Балет "Фитня" по мотивам

поэмы Низами представил композитор, народный артист Азербайджана,

профессор Азер Дадашев (автор либретто - Аждар Улдуз). Присутствующие

на заседании известные композиторы и музыковеды с большим вниманиемотнеслись к прослушанной музыке, выразив пожелание о скорейшей постановке этого балета на сцене театра.

Еще один балет, связанный с творчеством Низами, показал на секции

заслуженный деятель искусств республики, композитор Мамедага Умудов.

Это - "Нушаба и Искендер" по поэме "Искендернамэ" Низами (автор

либретто-академик Теймур Керимли). Члены секции поздравили

композитора с новой большой работой и рекомендовали балет к постановке.

Третий, созданный за последний год балет - "Тадж-Махал"

заслуженного деятеля искусств, композитора Джейхуна Аллахвердиева (на

либретто профессора Гамлета Исаханлы) также был с одобрением встречен

коллегами.

Прослушивания будут продолжаться. На ближайшие заседания секции

уже подали заявки композиторы Вугар Джамалзаде и Илаха Исрафилова.

Все заседания секции сценической и симфонической музыки проходят

под руководством секретаря Союза композиторов, заслуженного деятеля

искусств, профессора Джалала Аббасова при участии Председателя Союза

композиторов Азербайджана, Народной артистки, профессора Франгиз

Ализаде.