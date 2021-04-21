В Баку почтили память Насибы Зейналовой

В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы в Баку прошел вечер памяти выдающейся азербайджанской актрисы, народной артистки Насибы Зейналовой, приуроченный к 105-летию со дня ее рождения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии, в котором приняли участие студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Азербайджанского университета туризма и менеджмента, было рассказано о жизни и творческом пути известной актрисы.

Было подчеркнуто, что самый яркий период творческой деятельности Насибы Зейналовой приходится на годы ее работы в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре.

Насиба Зейналова, дочь одного из основателей азербайджанского профессионального театра Джахангира Зейналова, родилась 20 апреля 1916 года в Баку. Уже в раннем детстве маленькая Насиба проявляла интерес к искусству и театру. В 1932 году она поступила в драматический кружок Рзы Тахмасиба. В 1937 году гастролировала по городам Азербайджана в составе театральной труппы. В 1938 году Зейналова поступила на работу в открывшийся Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии (ныне Азербайджанский государственный академический музыкальный театр), откуда и начался ее путь к славе. Актриса сыграла свою первую роль цыганки в спектакле "Женатый холостяк" на сцене этого театра. Успешный дебют на долгие годы связал судьбу актрисы с этим коллективом. Множество незабываемых образов воплотила в театре и кино Насиба Зейналова, но самой незабываемой ролью на сцене стала Джаннет хала в пьесе Меджида Шамхалова "Гайнана" (Свекровь). Эта роль стала визитной карточкой народной артистки, особенно после экранизации произведения.

Насиба Зейналова - одна из самых любимых актрис театра и кино не одного поколения азербайджанских зрителей. Ее талант уникален, она гениальна и неподражаема, и зрители любят ее именно за это.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, в котором были представлены фотографии народной артистки, хранящиеся в фонде музея, а также фрагменты из фильмов и спектаклей, в которых была занята Насиба Зейналова.

В завершении вечера прозвучала песня композитора Тофига Гулиева "Biz mehriban ailəyik" из кинофильма "Qayınana" (Свекровь).

Отметим, что мероприятие было проведено в соответствии с действующими в нашей стране карантинными мерами и с учетом санитарно-эпидемиологических требований.