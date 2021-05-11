Дворец Гейдара Алиева представил проект "Исторические моменты на исторической сцене", посвященный памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и в честь 98-й годовщины великого лидера, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца, передает Day.Az.

В проекте приняли участие известные музыканты, кавалеры государственных орденов, в том числе народная артистка СССР и Азербайджана, вокалистка Фидан Гасымова, народные артисты Азербайджана, вокалистка Хураман Гасымова и тарист Рамиз Гулиев, заслуженный артист, дирижер Эюб Гулиев. Они поделились своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве - исторической личности, которая, наряду со всеми областями жизнедеятельности страны, внесла бесценный вклад в развитие и пропаганду азербайджанской культуры и искусства во все мире. Проект был представлен на страницах Дворца Гейдара Алиева в социальных сетях.