https://news.day.az/culture/1355440.html Азербайджан направил обращение в ЮНЕСКО в связи с глобальной кампанией «Мир во имя культуры»--> -->
Азербайджан направил обращение в ЮНЕСКО в связи с глобальной кампанией «Мир во имя культуры»
Азербайджан направил обращение в ЮНЕСКО в связи с глобальной кампанией "Мир во имя культуры" (Peace4Culture).
Об этом на презентации глобальной кампании "Мир во имя культуры" сказал министр культуры Анар Керимов, сообщает в среду Day.Az.
"Очень важно, чтобы проект поддержали страны-партнеры. Надеемся, что глобальный проект будет поддержан", - подчеркнул министр.
Отметим, что 23 июня в Международном центре мугама Министерство культуры Азербайджана презентовало глобальную кампанию "Мир во имя культуры".
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