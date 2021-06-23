Азербайджан направил обращение в ЮНЕСКО в связи с глобальной кампанией "Мир во имя культуры" (Peace4Culture).

Об этом на презентации глобальной кампании "Мир во имя культуры" сказал министр культуры Анар Керимов, сообщает в среду Day.Az.

"Очень важно, чтобы проект поддержали страны-партнеры. Надеемся, что глобальный проект будет поддержан", - подчеркнул министр.

Отметим, что 23 июня в Международном центре мугама Министерство культуры Азербайджана презентовало глобальную кампанию "Мир во имя культуры".