В Баку объявлен конкурс для джазменов

Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) объявил о проведении конкурса молодых исполнителей I Am Jazzman, сообщили Day.Az организаторы проекта.

В конкурсе могут принять участие музыканты в возрасте 14-30 лет. Отборочный тур будет состоять из двух этапов, где профессиональное жюри оценит игру конкурсантов.

С конкурсантами будут работать наставники и педагоги.

Финальный концерт пройдет в рамках Бакинского джаз-фестиваля в сентябре нынешнего года.

Заявки принимаются до 29 августа. Для участия необходимо заполнить онлайн-форму и отправить заявку, а также фотографию хорошего качества на электронный адрес bakujazzcompetition@gmail.com.

Заявку можно доставить лично по адресу: Баку, ул. Низами, 90А, Landmark, 22-й этаж.