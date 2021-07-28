XII Габалинский музыкальный фестиваль будет посвящен 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

При организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства образования, министерства культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) с 31 июля по четвертое августа пройдет XII Габалинский музыкальный фестиваль, который завоевал симпатии зарубежных и местных музыкантов и стал прекрасной традицией, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

В этом году фестиваль будет посвящен значимому событию - 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 мая 2021 года подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В связи с этим в ряде регионов республики и музыкально-образовательных заведениях планируется проведение различных мероприятий.

Программа Габалинского музыкального фестиваля, встречаемого музыкальной общественностью с большим интересом, и в этом году будет очень насыщенной. На протяжении пяти дней фестиваля ряд музыкальных коллективов порадуют интересными концертными программами. Также на фестивале, помимо классической музыки, проводятся вечера мугама, вокала, камерной музыки.

Художественный руководитель фестиваля - народный артист Азербайджана и СССР, профессор Фархад Бадалбейли, исполнительный директор - заслуженная артистка Азербайджана Сабина Асадова, координатор и составитель буклета фестиваля - музыковед, режиссер-постановщик Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Айла Керимова-Закария.

Члены организационного комитета фестиваля: проректор по учебной работе БМА, заслуженный учитель, кандидат педагогических наук, профессор Нармина Гулиева, проректор по международным связям и воспитательной работе БМА, народная артистка Азербайджана, профессор Егяна Ахундова, заместитель директора филармонии Афят Микаилов. Ведущие фестиваля - народная артистка, профессор Захра Гулиева и заслуженный артист Олег Амирбеков.

В ходе фестиваля будут организованы концертные программы с участием известных азербайджанских музыкантов, студентов и педагогов БМА.