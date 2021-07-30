В Баку пройдет "Ночь киноманов"

При сотрудничестве министерства культуры Азербайджана и Пространства Современного Искусства YARAT пройдет "Ночь киноманов", посвященная Дню национального кино, сообщили Day.Az в ведомстве. Мероприятие состоится под открытым небом перед зданием Центра Современного Искусства YARAT второго августа, с 20:00 до 00:00.

В программе вечера - премьеры отечественных фильмов, которые завоевали успех на престижных международных фестивалях. Кинофильмы будут демонстрироваться на азербайджанском языке с субтитрами на английском языке.

Программа вечера

Фильм "Olimpiya" (2021 год, Азербайджан) режиссера Али-Саттара Гулиева. Жанр - мелодрама, хронометраж - 67 минут.

Сюжет. Эта история началась в 80-х годах в столице СССР Москве, в 2015 году продолжилась в Азербайджане и завершилась на Кубе. Бывший боксер, олимпийский призер Ильгар Сулейманов, ставший преподавателем физкультуры в одной из деревенских школ, ведет размеренную, но одинокую жизнь. Однажды раздается стук в его дверь, он ее открывает и... после этого, выражаясь боксерским языком, впадает в состояние грогги (одномоментное ухудшение состояния находящегося на ногах боксера после получения им удара в подбородок) и начинает бой с тенью своей жизни...

В фильме снимались известные актеры, среди которых народные артисты Гурбан Исмайлов, Мабуд Магеррамов, Гаджи Исмайлов, Шамиль Сулейманлы, Видади Гасанов, заслуженный артист Расим Джафар, актеры Кямаля Исрафилова, Азер Айдемир, Вюсал Гаджигадир, Гюнель Мамедова и другие.

Фильм "Daxildəki ada" ("Внутренний остров", 2020 год, Азербайджан/Франция) режиссера Руфата Гасанова. Жанр - драма, хронометраж - 100 минут.

Сюжет. Сеймур Таирбеков является одним из сильнейших гроссмейстеров мира, но переживает тяжелый период жизни. За несколько недель до важнейшей игры он тайно отправляется на остров, где живет всего один человек...

В ролях - народные артисты Азербайджана Видади Гасанов, Гурбан Исмайлов, Рафиг Азимов, актеры Орхан Ата и Эльвин Адыгезал.

Фильм "Axşama doğru" ("К вечеру", 2020 год, Азербайджан) режиссера Теймура Гаджиева. Жанр - драма, хронометраж - 12 минут.

Сюжет. Молодая супружеская пара отправляется на семейное застолье за город. Однако разногласия на бытовой почве вынуждают их сделать незапланированную остановку, из-за которой героиня попадает в неловкую, но предсказуемую ситуацию.

В ролях: Лейла Мадатханова, Теймур Гаджиев, Гюльтакин Агаева, Огтай Мирзоев.

Фильм "Quxuroba" ("Кухуроба", 2020 год, Азербайджан) режиссера Теймура Гамбарова. Жанр - драма, хронометраж 21 минута.

Сюжет. Таксист Расим получил важное задание от начальника - доставить свадебное платье в отдаленную деревню. По пути Расим подвозит молодую девушку, им почти не о чем говорить, но все же есть что сказать друг другу... Таким образом, две разные судьбы пересекаются на одной дороге.