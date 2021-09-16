В Украине открыли памятник Низами Гянджеви

В Харькове открыли первый в Украине памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. Монумент установлен на пл. Фейербаха.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на sq.com.ua.

Как отметил на открытии секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, 1 июня Харьковский горсовет и Посольство Азербайджанской Республики в Украине подписали двустороннее заявление. Кроме расширения сотрудничества в области культуры, образования, науки, здравоохранения, документ предусматривал открытие памятника Низами Гянджеви, и это событие состоялось. Секретарь горсовета сообщил, что автором памятника стал Почетный гражданин города Харькова, скульптор Катиб Мамедов.

"Сегодня в Харькове - знаковое событие. Мы открываем первый в Украине памятник мыслителю и поэту Низами Гянджеви. Здесь собрались харьковчане, гости из Азербайджана, и это в очередной раз доказывает, что Харьков - многонациональный город, где поддерживают друг друга и вместе работают ради лучшего будущего. Спасибо всем, кто принимал участие в создании монумента, благоустройстве этого сквера. Я благодарен, что Азербайджан выбрал наш город для создания памятника этому великому человеку", - отметил Терехов.

Справка SQ. Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами Гянджеви, - классик персидской поэзии, поэт средневекового Востока. Привнес в персидскую эпическую поэзию разговорную речь, объединил доисламский и исламский Иран, используя темы из устного народного творчества и письменных исторических хроник. Поэзия Низами Гянджеви вдохновляла поколения молодых поэтов, писателей и драматургов не только в самой Персии, но и по всему региону, включая культуры таких современных стран, как Азербайджан, Армения, Афганистан, Грузия, Индия, Иран, Пакистан и др.

В честь 850-летия поэта 1991 год был объявлен ЮНЕСКО годом Низами.