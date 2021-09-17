Премьера новой постановки оперетты «Аршин мал алан» в Китае

Оперетта великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" в очередной раз поставлена в Китае.

Как сообщили Day.Az в секретариате посольства Азербайджана в Китае, в рамках проходящего в Китае международного фестиваля фольклора и искусства "Один пояс, один путь - Великая Китайская стена" 16 сентября сего года в Международном Центре Искусств "Шелковый путь" в городе Ланфан состоялась премьера оперетты в новой постановке (концертная версия).

Концерт, подготовленный при поддержке Министерства культуры Азербайджана, посольства Азербайджанской Республики в Китае, Народного Правительства провинции Хэбэй, муниципалитета города Тяньцзинь и "ANN Group".

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике Акрам Зейналлы отметил, что исторический Шелковый путь играет важную роль в культурном развитии человечества, расширении культурных связей между различными народами. Он подчеркнул, что Азербайджан, расположенный на Шелковом пути, является страной, исторически привлекающей внимание своим уникальным культурным наследием, в том числе музыкой и литературой.

Повествуя о выдающемся общественном деятеле, гениальном композиторе, основоположнике азербайджанской классической музыки и оперы на мусульманском Востоке Узеире Гаджибейли, посол Акрам Зейналлы также отметил, что Узеир бек, создатель азербайджанской профессиональной композиторской школы, вырос в Шуше - "консерватории Кавказа". Узеир Гаджибейли, который еще в юном возрасте написал первую в мусульманском мире оперу "Лейли и Меджнун", вписал свое имя в историю мировой музыки.

Было подчеркнуто, что 18 сентября, День рождения великого композитора, отмечается в Азербайджане как День национальной музыки, в связи с чем в нашей стране организуется международный музыкальный фестиваль "Узеир Гаджибейли". В этом году фестиваль пройдет 18-24 сентября в Карабахе, культурной столице Азербайджана - Шуше.

Затем сцена была предоставлена музыкантам. Оперетта "Аршин мал алан" в исполнении оркестра и вокалистов Оперного Театра Песни и Танца города Тяньцзинь была представлена в новой постановке на китайском языке. Либретто было адаптировано к современной жизни и стало более понятным для китайских зрителей. Процесс подготовки занял около 3-х месяцев.

Главным консультантом и координатором спектакля был главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского Государственного Академического Театра Оперы и Балета, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эйюуб Гулиев, главным режиссером-художественный руководитель Международного Центра Искусств Шелкового Пути в городе Ланфан Клаудия Янг, кастинг-директор оперы Ли Саофей и Лу Шен, дирижер оркестра Сун Цинкай. Роли исполнили китайские исполнители 1-й степени, лауреат международных конкурсов Ван Цзинань (роль Аскера), лауреат международных конкурсов Цзан Янрон (роль Гюльчохры) и другие. Импровизация исполнителей, а также использование китайских элементов в исполнении, были встречены с живым интересом. Концерт прошел с большим аншлагом.

Отметим, эта оперетта "Аршин мал алан" хорошо известна китайской публике. Впервые она была поставлена в Китае 30 мая 1959 года в Пекинском Экспериментальном Театре. Примечательно, что "Аршин мал алан" стал первой зарубежной опереттой, поставленной в Китае. В течение 1959 года оперетта была представлена в различных городах Китая 3-мя театральными труппами, включая Уханьский Экспериментальный Оперный Театр и Тяньцзиньский Государственный Театр Искусств. В последующие годы произведение было поставлено несколько раз. В последний раз она была поставлена в Пекине в 2010 году труппой Китайской Национальной Оперы.