Изданы два новых учебника народного артиста Азербайджана Рамиза Гулиева

Изданы два новых учебника народного артиста Азербайджана, профессора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", выдающегося исполнителя на таре Рамиза Гулиева, сообщает Day.Az.

Двухтомный сборник "Произведения азербайджанских композиторов для двух таров и фортепиано" посвящен 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), в которой автор преподает более 45 лет.

Сборник предназначен для студентов высших музыкальных учебных заведений, учащихся общеобразовательных школ искусств и школ с музыкальным уклоном, гимназий, студентов музыкальных колледжей.

В его первую часть вошли произведения самых ярких азербайджанских композиторов ХХ века - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Гамбара Гусейнли, Гасана и Азера Рзаевых, Васифа Адыгезалова, Акшина Ализаде, Арифа Меликова, а также профессора, ректора БМА, народного артиста СССР Фархада Бадалбейли и народного артиста Азербайджана, секретаря Союза композиторов, директора Дома-музея Узеира Гаджибейли, композитора Сардара Фараджева.

Во второй том включены самые яркие образцы мировой музыкальной классики - произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Джоаккино Россини, Фредерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Антонина Дворжака, Эдварда Грига, Жоржа Бизе, Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова и недавно скончавшегося известного греческого композитора Микиса Теодоракиса. Музыкальные произведения впервые обработаны для двух национальных инструментов.

Профессору Рамизу Гулиеву, редактору и первому исполнителю большинства произведений на таре, удалось перенести стилистические особенности разных композиторов на наш национальный инструмент на уровне, отвечающем требованиям высокого современного исполнительства.

Произведения, вошедшие в книгу, могут быть использованы не только для двух таров, но и для кяманчи, канона, а также других народных инструментов.

Отметим, что выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев является автором 10 различных сборников, включенных в "Антологию исполнения тара", изданную ранее.