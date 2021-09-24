В Баку прошел концерт "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları"

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся прекрасный концерт под названием "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Вечер, гостями которого стали ценители вокального искусства, прошел в рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

В программе выступили заслуженный артист Азербайджана, педагог Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) Ильхам Назаров и его студенты - Субхан Рустамов, Гюнель Биннетли, Аделин Озтюрк, Тофиг Зейналов, Кянан Рахманзаде. Концертмейстер программы - лауреат международных конкурсов Илаха Исмаилова.

Перед концертом молодые вокалисты немного волновались, но заслуженный артист Ильхам Назаров, как мудрый наставник, смог найти правильные слова, и студенты БМА вышли на сцену легко и уверенно.

Репертуар концерта был достаточно обширен - от эпохи барокко до современного периода. Среди прозвучавших произведений были сочинения Алессандро Страделы, Кристофа Виллибальд фон Глюка, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Муслима Магомаева и других.

Артистизм и прекрасные бархатные голоса молодых певцов словно обволакивали слушателей и уносили вслед за мелодией.

Конечно, публика ждала выхода на сцену самого Ильхама Назарова. Заслуженный артист давно завоевал любовь и уважение меломанов. Каждое его появление на сцене вызывает восторг. Ильхам Назаров - певец, которого всегда слушаешь, затаив дыхание.

Безусловно, жемчужиной вечера стало исполнение Ильхамом Назаровым и его студентами песни Муслима Магомаева "Азербайджан". Глубокое, проникновенное исполнение вызвало восторг и овации публики.

Фото и видео - Кямран Багиров