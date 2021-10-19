В Баку представили "Жемчужины азербайджанской оперетты"

В рамках II Азербайджанского международного фестиваля представлена программа Azərbaycan operetta inciləri ("Жемчужины азербайджанской оперетты"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку. В программе выступили оркестр, балетная труппа музыкального театра, заслуженные артисты Азербайджана Шовги Гусейнов, Наргиз Керимова, Саида Шарифалиева и другие.

Отметим, что оперетта - это музыкально-театральный жанр, сценическое произведение и представление, основанное на синтезе слова, сценического действия, музыки и хореографии.

На концерте известные артисты представили лучшие мировые и азербайджанские образцы данного жанра. Продемонстрированные отрывки из всемирно известных оперетт и музыкальных спектаклей произвели на зрителей неизгладимое впечатление. Появление на одной сцене Сильвы (Наргиз Керимова) - главной героини оперетты венгерского композитора Имре Кальмана и Мешади Ибада (Шовги Гусейнов) из музыкальной комедии "Не та, так эта" выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли вызвало восторг зрителей.

Отметим, что II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов проходит 15-20 октября при поддержке министерства культуры и организации Дворца Гейдара Алиева.

Автор идеи проекта и художественный руководитель - заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

На фестивале произведения - жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

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