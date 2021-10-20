Жемчужины из репертуара Рашида Бейбутова представлены в рамках международного фестиваля

В рамках II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Международном центре мугама была представлена концертная программа "Жемчужины из репертуара Рашида Бейбутова", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что песенный репертуар Бейбутова был очень разнообразным. Основное место в нем занимали произведения азербайджанских композиторов, а также азербайджанские народные песни и песни других народов.

На вечере выступили педагоги и студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, в их исполнении прозвучали известные романсы, песни и арии из азербайджанских опер и оперетт.

Среди исполненных произведений любимые миллионами слушателей композиции - "Nazənin" ("Назенин"), "Qızıl üzük" ("Золотое кольцо"), "Sevgilim" ("Любимая"), "Laçın" ("Лачин"), "Zibeydə" ("Зибейда"), "Əziz dost" ("Дорогой друг"), "Baki haqqında mahnı" ("Песня о Баку"), а также арии из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", оперы Фикрета Амирова "Севиль" и другие.

Зрители аплодисментами встретили виртуозное исполнение старших преподавателей кафедры эстрадного искусства - заслуженной артистки Саиды Шарифалиевой, Интигама Керимова; педагогов кафедры - заслуженного артиста Фарида Алиева, а также Жали Алиевой; доцента кафедры - заслуженной артистки Инары Бабаевой.

Также свое вокальное мастерство на вечере продемонстрировали студенты университета - Тюркай Маликова, Нофель Асланов, Джавид Султанов, Бахтияр Гулиев, Эмиль Багирзаде, Муталлим Муталлимов, Сарвар Йылмаз и выпускник вуза Хасай Шихиев.

Вокалисты выступили в сопровождении музыкантов - заслуженной артистки Фариды Гусейновой, Захры Парлановой и Раджаба Зейналова.

Отметим, что II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов проходит 15-20 октября при поддержке министерства культуры и организации Дворца Гейдара Алиева.

Автор идеи проекта и художественный руководитель - заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

На фестивале произведения - жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

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