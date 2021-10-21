Азербайджанский актер изготовил карту Карабаха из мрамора

Актер Нариман Абдул-Алиев создал уникальные экспозиции из мрамора, которые представлены на первой международной выставке"Rebuild Karabakh - Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" в бакинском Экспоцентре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В создании экспозиции - карты Карабаха, ковров Карабахской школы "Челеби", "Лачин", мозаики "Мусульманской шахада" арабской вязью и т.д. приняли участие его супруга, искусствовед Земфира Абдул-Алиев, архитектор Али Велиев и специалист по мрамору Вели Велиев, которые хотели внести свою лепту в художественную часть выставки.

Нариман Абдул-Алиев также является инженером-технологом, обучался в Турции как специалист по гидроабразивной резке.

"Работа над каждым произведением шла на протяжении месяца, использовалось от одного до трех тысяч элементов, которые специально вырезали из мрамора, а созданные геометрические фигуры и различные узоры соединяли между собой специальным веществом как пазлы. Каждое изделие весит от 200 до 450 кг. А для создания карты Карабаха использовалось около четырех тысяч элементов, это весит около 300 кг. При их создании использовался мрамор с натуральными цветами из Греции, Италии, Турции, Ирана, Украины, Зимбабве и т.д.", - сказал Нариман.

Целью организации Rebuild Karabakh является повышение эффективности процесса восстановления и реконструкции освобожденных территорий, усиление государственно-частного партнерства в этом направлении, демонстрация наиболее привлекательных и эффективных продуктов, проектов и решений для развития региона. Отметим, что на выставке Rebuild Karabakh в бакинском Экспоцентре участвуют около 280 местных и иностранных компаний почти из 20 стран. Выставка будет работать до 22 октября.