В Баку откроется выставка, посвященная Дню Победы – 8 ноября

В Центре искусств "Хатаи" пятого ноября, в 16:00, состоится открытие выставки Qələbə hünəri ("Смелость побеждать"), посвященной первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, которая отмечается 8 ноября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозиции будут представлены работы художников (в том числе отобранные жюри в результате проведенного конкурса) и из коллекции Азербайджанской государственной художественной галереи. Участники выставки будут отмечены сертификатами.

Выставка продлится до 12 ноября. Вход - по COVID-паспортам.

Проект реализуют Центр искусств "Хатаи", Азербайджанская государственная художественная галерея и галерея искусств "Баку" при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

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