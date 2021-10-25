В Баку прошли Дни татарского кино

В Баку с успехом прошел показ фильмов Казанского международного фестиваля мусульманского кино - Дни татарского кино, организованные представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с "Татаркино", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

22 октября на площадке Дома кино состоялось открытие фестиваля показом драмы "Мулла" (2018 год, режиссеры Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев). На открытии руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров отметил, что фестиваль является очередным мостом культуры между Россией и Азербайджаном.

Почетный гость из Казани - директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова рассказала зрителям о кинофестивале, фильмах-участниках, ответила на интересующие вопросы.

По сюжету фильма "Мулла" Асфандияр получает неожиданное предложение от своего состоятельного доброжелателя Самата стать муллой в деревне, где тот построил мечеть. Приезд молодого муллы в село вскрывает целый пласт глубинных проблем современной татарской деревни, главный корень бед которой кроется в бездуховности. Асфандияру предстоит переломить эту ситуацию с помощью истинной веры и твердости своего характера.

23 октября в Центре современного искусства YARAT прошел показ музыкальной комедии "Апипа" (2020 год, режиссёр Ильшат Рахимов), которая запомнилась гостям своей легкостью, жизнерадостностью, а также прекрасным исполнением песен на татарском языке.

Фильма "Апипа" - это история о женском музыкальном ансамбле "Әпипә", который отправляется на гастроли по республике. Неожиданно в коллективе появляется новый баянист, который с первого взгляда влюбляется в костюмершу.

После просмотра фильма зрители смогли насладиться выступлением заслуженной артистки Татарстана Алсу Абульхановой.

В воскресенье, 24 октября, в Русском доме в Баку (РИКЦ) гости посмотрели фильм "Халима" (2017 год, режиссер Юлия Захарова), который особенно понравился молодому поколению и привел к живой, интересной дискуссии среди зрителей.

Главную героиню фильма Халиму в школе считают "белой вороной", она не соответствует стандартам современных подростков. Ее взгляд на мир и религию, дружбу и любовь слишком отличается от взглядов сверстников. Чем дальше, тем больше героиня сталкивается с неприятием и враждебностью других детей, их родителей и учителей школы. Зависть и нетерпимость общества к успехам Халимы в итоге приводят к череде драматических событий.

Гостями кинофестиваля стали представители татарской общины в Азербайджане, деятели культуры и искусства, представители творческих организаций и молодежи.