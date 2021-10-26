https://news.day.az/culture/1396162.html В Брюсселе прошёл концерт с участием народного артиста Алима Гасымова
В Брюсселе прошёл концерт с участием народного артиста Алима Гасымова
Очередной концерт, популяризирующий богатое культурное наследие азербайджанского народа, прошёл в бельгийской столице.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед европейскими ценителями вокального искусства выступил народный артист Азербайджана Алим Гасымов в инструментальном сопровождении Муфаделя Адхуми, Матьяша Садаи, Винсента Ноирета и др.
Зрителей ознакомили со средневековой суфийской поэзией в ее музыкальном исполнении. Концерт собрал аншлаг, вызвав огромный интерес у бельгийских ценителей восточной лирики.
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