В Международном центре мугама в Баку представлен проект İgidlərin sözü ("Слова Героев!"), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Он реализован литературным проектом SÖZ ("Слово"). Автор идеи - руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

Замысел реализации проекта возник сразу после 44-дневной Отечественной войны. Его организаторы разместили в социальных сетях объявления о поиске авторов поэтических и прозаических произведений среди тех, кто сражался во имя защиты территориальной целостности нашей Родины.

Все литературные материалы были собраны и позже отредактированы. На данный момент подготовлена антология, которую планируется издать в ближайшее время.

По словам Нигяр Гасанзаде, произведения, вошедшие в антологию, наполнены звуком пуль и снарядов, пропитаны запахом родной земли, кровью шехидов, отдавших свои жизни во имя Отчизны.

Мероприятие в Международном центре мугама, на котором участники 44-дневной Отечественной войны зачитали свои литературные произведения, вызвало большой интерес у зрительской аудитории. Вечер посетили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, однополчане участников проекта.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В начале вечера выступил директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, пианист Мурад Гусейнов, который исполнил произведение "Посвящение". Композиция посвящена памяти отважных сынов Азербайджана, героев и шехидов, погибших во время 44-дневной Отечественной войны. Проникновенное исполнение не оставило равнодушным ни одного зрителя.

Далее на сцену были приглашены участники проекта. Перед выступлением зрительская аудитория была проинформирована об авторах, в том числе о месте их рождения, учебы, времени ухода на фронт и участии в боях. Большинство из них добровольцами ушли на фронт. Они посвятили свои стихи Родине, красоте Карабаха, боевым товарищам, шехидам. Во время выступлений на экране демонстрировались фотографии, видеокадры с фронта участников проекта İgidlərin sözü.

Огуз Алпарслан, Сабухи Гурбанов, Эмин Пири, Ниджат Агаев, Орхан Салифов, Эйваз Эйюб, Джавид Алиоглу, Керем Айдын, Гасан Кюр, Мири Абдуллаев - авторы стихов и эссе, трогающих до глубины души. Слушаешь их, и слезы наворачиваются на глаза, слезы гордости, благодарности за их храбрость, отвагу, смелость...

В заключение на сцену вышла автор идеи проекта, поэтесса Нигяр Гасанзаде. Она прочитала поэтическое произведение собственного сочинения. Под последние строки стихотворения все участники собрались на сцене. А зрители приветствовали их стоя продолжительными аплодисментами.