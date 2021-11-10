16 концертов, 7 стран - в Европе Исфара Сарабского встретили аншлагами

Заслуженный артист Азербайджана, пианист, композитор и аранжировщик Исфар Сарабский выступил с концертным туром по Европе в поддержку своего альбома Planet, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта, передает Day.Az.

Альбом Planet записан в сотрудничестве со всемирно известной музыкальной компанией Warner Music Group. Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазменом и музыкантом, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group.

Европейский тур Сарабского прошел с 15 октября по 10 ноября в семи странах, в рамках которого музыкант выступил с 16 концертами. Выступления азербайджанского музыканта состоялись в Мюнхене, Гамбурге, Дрездене, Берлине (Германия), Брюсселе (Бельгия), Венеции (Италия), Париже (Франция), Хертогенбосе (Нидерланды), Фрибуре, Берне (Швейцария) и Праге (Чехия).

Концерты во всех городах прошли с аншлагом - европейская аудитория в очередной раз очень тепло приняла нашего музыканта.

Тур также не прошел незамеченным и в европейских СМИ. Национальное немецкое радио NDR записало концерт Исфара Сарабского в Мюнхене и будет транслировать его по национальному радио по всей Германии и Европе. А во Франции музыканта пригласили на радиоканал TSF, где он дал интервью и вживую сыграл несколько композиций для слушателей радио.