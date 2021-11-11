Азербайджанский музей представит в Санкт-Петербурге "Незримое искусство"
В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге 13 ноября откроется инклюзивная выставка "Незримое искусство: Расширяя границы возможного", организованная совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра, сообщили Trend в пресс-службе музея, передает Day.Az.
Выставка основана на результатах многолетних исследований в области создания реплик произведений искусства для слабовидящих людей.
Таким образом, посетители музея ознакомятся с мировым культурным наследием новым, тактильным образом.
На выставке будут представлены сотканные в отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра инклюзивные фрагменты Пазырыкского ковра - древнейшего ковра в мире, хранящегося в Государственном Эрмитаже.
Слабовидящие люди смогут воссоздать его в своем воображении, прикоснувшись к фрагментам и почувствовав форму орнаментов.
В экспозиции представлены рельефные реплики войлочных изделий, найденных в Пазырыкском кургане, барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их "ожившие" анимированные сюжеты, рельефная модель картины Рембрандта "Автопортрет с затененными глазами" и многое другое.
Отметим, что реализация инклюзивного проекта Азербайджанского национального музея ковра во всемирно известном музее началась на основе Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного с Государственным Эрмитажем в 2020 году.
Выставка продлится до 12 декабря 2021 года.
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