В США прошел благотворительный концерт «Ритм Карабаха»

По случаю Дня Победы в штате Вирджиния США прошел благотворительный концерт "Ритм Карабаха" (Rhythm of Karabakh).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в концерте, организованном United Charities for Azerbaijan, приняли участие известные азербайджанские музыканты, проживающие в США - пианистка Наргиз Алиярова, джазовое трио под руководством Руслана Агабабаева и этно-поп-рок-группа под руководством Хана Бейли. Концерт прошел в театральном зале Масонского национального мемориала Джорджа Вашингтона в городе Александрия штата Вирджиния. В мероприятии, на которое было продано более 200 билетов, приняли участие представители ряда иностранных посольств.

Средства, собранные от продажи билетов на концерт, будут направлены на помощь семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана.