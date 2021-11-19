В Русском доме в Баку отметили 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

В 2021 году в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева отмечается 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В честь столь знаменательной даты в Азербайджане и за рубежом проводится ряд торжественных мероприятий и концертов с участием лучших отечественных и зарубежных артистов. Одним из них стал концерт, который состоялся в Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров поздравил коллектив Бакинской музыкальной академии с вековым юбилеем, пожелал творческих успехов и вручил проректору по учебной части БМА, заслуженному педагогу, кандидату педагогических наук, профессору Нармине Гулиевой поздравительный адрес и подарок от представительства.

Ведущая и организатор вечера старший преподаватель БМА, доктор философии по искусствоведению Алёна Инякина рассказала об успехах и истории вуза, известных выпускниках, сыгравших важную роль в развитии академического музыкального искусства в Азербайджане, а также о планах вуза на будущее.

На вечере гости смогли насладиться произведениями азербайджанской, русской и мировой музыкальной классики, которые представили преподаватели, студенты и выпускники БМА - Алена Инякина, Лала Мухтарова, Наргиз Кенгерли, Диляра Керимова, Нурана Гурбанова, Вюсал Айдамиров, Урфан Джафаров, Лейла Керимова, Нариман Масимов, Фидан Мамедзаде, Фидан Нагизаде, Наиля Хасиева, Джамаля Абинзаде, а также ученик 11-го класса школы-студии при БМА Теймур Кязымов.

Среди гостей мероприятия были представители министерства культуры Азербайджана, сотрудники посольства России в Азербайджане, деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции и молодежи.

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