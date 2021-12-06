Азербайджанский вокалист стал победителем Международного конкурса "Памяти Муслима Магомаева"
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Молодой талантливый азербайджанский вокалист Урфан Джафаров занял первое место на IV Международном конкурсе вокалистов "Памяти Муслима Магомаева". Об этом сообщил Trend исполнитель, передает Day.Az.

Международный конкурс прошел со 2 по 5 декабря 2021 года в городе Трускавец (Украина). Конкурс является уникальным событием для культурной жизни Украины.

Азербайджанскому вокалисту был вручен диплом лауреата I степени конкурса. Наряду с этим Урфан Джафаров удостоен сертификата на проведение сольного концерта в престижном зале Нью-Йорка (США) - Карнеги-холл.

Четвертый год лучшие исполнители из разных стран мира съезжаются в Трускавец, чтобы принять участие в конкурсе памяти легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

К участию допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 16 до 40 лет, имеющие специальное музыкальное образование, и студенты музыкальных вузов и колледжей. Все участники проходят предварительный слепой отбор по аудиозаписи. На финальный отбор в Трускавец приглашаются исполнители, набравшие наибольшее количество баллов. Конкурсанты исполняют оперные арии и песни из репертуара Муслима Магомаева. Уникальность конкурса в том, чтобы выявить и открыть миру вокалистов, одинаково умело поющих как оперу, так и эстраду.

В 2021 году в финальном этапе приняли участие 18 исполнителей из разных стран. Урфан Джафаров покорил жюри международного конкурса своим талантом и чудесным голосом. Он получил самый высокий балл от жюри.

Азербайджан впервые был представлен на конкурсе. Также в состав жюри в этом году вошла народная артистка Азербайджана, профессор Гюльназ Исмаилова.

На конкурсе Урфан Джафаров выступил в сопровождении концертмейстера, пианистки, заслуженной артистки Нигяр Меликовой.

Отметим, что Урфан Джафаров - лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Его педагог - народная артистка Азербайджана, профессор, оперная певица Хураман Касимова.