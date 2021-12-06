Азербайджанский вокалист стал победителем Международного конкурса "Памяти Муслима Магомаева"

Молодой талантливый азербайджанский вокалист Урфан Джафаров занял первое место на IV Международном конкурсе вокалистов "Памяти Муслима Магомаева". Об этом сообщил Trend исполнитель, передает Day.Az.

Международный конкурс прошел со 2 по 5 декабря 2021 года в городе Трускавец (Украина). Конкурс является уникальным событием для культурной жизни Украины.

Азербайджанскому вокалисту был вручен диплом лауреата I степени конкурса. Наряду с этим Урфан Джафаров удостоен сертификата на проведение сольного концерта в престижном зале Нью-Йорка (США) - Карнеги-холл.

Четвертый год лучшие исполнители из разных стран мира съезжаются в Трускавец, чтобы принять участие в конкурсе памяти легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

К участию допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 16 до 40 лет, имеющие специальное музыкальное образование, и студенты музыкальных вузов и колледжей. Все участники проходят предварительный слепой отбор по аудиозаписи. На финальный отбор в Трускавец приглашаются исполнители, набравшие наибольшее количество баллов. Конкурсанты исполняют оперные арии и песни из репертуара Муслима Магомаева. Уникальность конкурса в том, чтобы выявить и открыть миру вокалистов, одинаково умело поющих как оперу, так и эстраду.

В 2021 году в финальном этапе приняли участие 18 исполнителей из разных стран. Урфан Джафаров покорил жюри международного конкурса своим талантом и чудесным голосом. Он получил самый высокий балл от жюри.

Азербайджан впервые был представлен на конкурсе. Также в состав жюри в этом году вошла народная артистка Азербайджана, профессор Гюльназ Исмаилова.

На конкурсе Урфан Джафаров выступил в сопровождении концертмейстера, пианистки, заслуженной артистки Нигяр Меликовой.

Отметим, что Урфан Джафаров - лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Его педагог - народная артистка Азербайджана, профессор, оперная певица Хураман Касимова.