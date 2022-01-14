В Баку прошел концерт в честь ханенде и тариста Шируллы Иманова

В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный ханенде и таристу Ширулле Иманову (Иманоглу, 13.01.1909 - 04.02.1976), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концертная программа была организована Международным центром мугама в рамках проектов развития и пропаганды древнего искусства мугама, представления широкой общественности личностей нашей истории.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции и молодежи. В фойе была представлена видеоинсталляция из фотографий, отображающих жизнь и творчество Шируллы Иманова.

Своими воспоминаниями, связанными с ним, поделились на вечере корифеи национальной культуры, кавалеры государственных орденов, народные артисты Азербайджана, исполнители на таре Рамиз Гулиев и Вамик Мамедалиев.

На выбор творческого пути Шируллы Иманова повлияли сразу две премьеры - оперы Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб", которая была впервые поставлена в Бакинском театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в 1916 году и где сыграли такие корифеи как Гусейнгулу Сарабский, Гусейнага Гаджибабабеков, Ахмед Бадалбейли и Рубаба Мурадова, а также постановка в 1919 году первой оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил". Тогда юный Ширулла дал себе слово, что и сам когда-нибудь выступит на сцене. Спустя годы его мечта осуществилась. Он стал солистом Государственного академического театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова и Государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Его творчество тесно связано с национальной оперой - Ширулла Иманов аккомпанировал на таре в постановках оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил", Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб" и Узеира Гаджибекова "Шейх Санан", а также выступал в качестве ханенде в "Ашуге Гарибе". Также он делился своим опытом с юными музыкантами и вокалистами Музыкальной школы имени Асафа Зейналлы. В годы Великой Отечественной войны, наряду с другими артистами, он часто выступал перед бойцами, а также ранеными в госпиталях. А в Баку, дома, в Чемберекенде, с друзьями устраивал вечера мугама.

Ширулла Иманов выступал и дружил с такими мастерами мугама как Хан Шушинский, Талет Гасымов, Гаджибаба Гусейнов, Абульфат Алиев, Бахрам Мансуров, Мамедали Алиев, Гурбан Пиримов, с музыковедом и исследователем Фирудином Шушинским и др. Также аккомпанировал и ездил на гастроли с такими известными исполнителями народных песен и мугама как Шовкет Алекперова, Джаббар Гаръягдыоглу, Шахмалы Кюрдоглу, Сара Гадимова, Рубаба Мурадова, Фатма Мехралиева, Тукезбан Исмайлова, Шовкет Мамедова и другими.

Также Ширулла Иманов был частым гостем в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, куда его приглашали на различные торжества и где очень любили азербайджанский мугам.

В художественной части вечера выступили заслуженные артисты, ханенде Тайяр Байрамов, Сабухи Ибаев, Илькин Ахмедов и тарист Сабухи Джафаров, лауреат конкурсов мугама, ханенде Сабина Арабли. Выступления артистов под неоднократные овации зрителей прошли в сопровождении музыкального коллектива Международного центра мугама под управлением тариста Рашада Ибрагимова. От имени семьи ханенде и тариста журналист Вугар Иманов выразил признательность за организацию вечера директору Международного центра мугама, народному артисту Мураду Гусейнову.

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Фото: Рамин Асланов, Кямран Багиров, Рустам Исмайлов