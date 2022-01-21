Премьера необычного спектакля "Попутчик по дороге в ад" в ARTIM

Проектное пространство ARTIM продолжает обогащать современное искусство Азербайджана новыми именами, выступая в качестве экспериментальной площадки для молодых творческих личностей, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В ARTIM состоялась премьера необычного спектакля "Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar" (Попутчик по дороге в ад), поставленного учредителем dOM theatre, бывшим директором Государственного театра YUĞ, режиссером Тарланом Расуловым по одноименной пьесе писателя, драматурга и прозаика, автора театральных проектов Исмаила Имана. Это четвертый проект тандема - ранее были представлены "Лимбо", "Два американо и чизкейк" и "Заседание".

Спектакль "Попутчик по дороге в ад" был одновременно представлен в трёх залах ARTIM, на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

"Спектакль повествует о неспособности современных людей говорить друг с другом и строить отношения. Необычным здесь был не только одновременный показ спектакля в трех залах на трех языках. Пьеса небольшая и само действо длилось около 15 минут. По завершении действа на азербайджанском, русском и английском языках оно продолжалось в формате диалога на разных языках. Например, одна пара - парень говорил на азербайджанском, девушка - на английском, другая - девушка на русском, а парень - на английском и т.д. Таким образом, один и тот же спектакль был представлен девять раз в различных языковых вариациях", - сказал Trend Life Тарлан Расулов.

В спектакле сыграли актер Бакинского детского театра Гурбан Ахмедов, актер Государственного театра юного зрителя Микаил Алиев, студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Сабира Абдуллаева и Диляра Назар, сотрудник ARTIM Нармин Гаджизаде и лингвист Амин Мехти.