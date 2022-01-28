В Баку прошел вечер поэзии, посвященный Бродскому

В Бакинском книжном центре состоялся юбилейный 10-ый вечер проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой", посвященный творчеству классика русской литературы 20-го века, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организатор вечера лауреат национальных премий, автор поэтических сборников, режиссер, сценарист, поэтесса Ирана Гасымова рассказала о жизни и творчестве Иосифа Бродского.

Иосиф Бродский (24 мая 1940 года, Ленинград - 28 января 1996 года, Нью-Йорк; похоронен на кладбище Сан-Микеле Венеции) - русский и американский поэт, эссеист, драматург и переводчик, педагог. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику - на английском.

Иосиф Бродский считается одним из величайших поэтов. Его стихи всегда являлись крайне противоречивыми и интригующими, за счет чего так много людей, которые читают его и любят. Стилистика стихотворений является уникальным сочетанием таких направлений в искусстве, как барокко, неоклассицизм, акмеизм, английская метафизическая поэзия, андеграунд, постмодернизм.

Основной тематикой работ поэта была любовь, осень, скоротечность жизни и времени, мотивы гражданской тематики, в частности любви к Родине. При этом свои мысли и переживания поэт передавал с помощью скрытой патетики, иронии и надлома, медитативности (благодаря усложненным ассоциативным образам).

В произведениях Бродский часто сравнивает различные вещи с морем: себя, речь, но чаще всего - время. Его любимой фразой была: "Судьба - это время с примесью географии", и, он всегда говорил о "городе в море". Для Бродского вода была высшим элементом, а море - его любимым видом воды. В поэтияческих строках он также делится своей жизнью с читателем - как он попал в тюрьму за свои убеждения, как любил двух женщин, как сердце разрывалось от долгой разлуки с сыном, как был выслан из Советского Союза, как стал нобелевским лауреатом...

В этот вечер стихи продекламировали Гасым Халилов, Нателла Керимова, Лейла Гурбанова, Лейли Салаева, Ленай Сеидализаде, Арзу Мамедова, Джавид Османов, Зарема Манафова, Гаджи Гашимов, Физзеханым Гашимова и Назакет Гасанова