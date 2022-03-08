В Центре мугама прошел концерт, посвященный 8 Марта - ФОТО
В Международном центре мугама в Баку прошел праздничный концерт Qadın ətirli tanqo ("Танго с ароматом женщины"), посвященный Международному женскому дню - 8 Марта, передает Day.Az.
На концерте выступил женский камерный оркестр Mezzo, созданный народной артисткой Азербайджана, оперной исполнительницей Фидан Гаджиевой. Концертмейстер - Назрин Мустафаева.
На вечере прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков Узеира Гаджибейли, Рауфа Гаджиева, Вольфганга Амадея Моцарта, Жоржа Бизе, Астора Пьяцоллы, Антони Вивальди.
Концерт был проникнут атмосферой весеннего настроения. Музыканты подарили зрителям прекрасное настроение, радость и заряд позитивных эмоций.
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