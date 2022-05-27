В Баку пройдет Фестиваль, посвященный творчеству Франгиз Ализаде

В Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, поделилась анонсом Фестиваля, посвященного творчеству Франгиз Ализаде.

"Полная программа фестиваля:



31 мая в Концертном зале им. Уз. Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана пройдет научная конференция, посвященная творчеству Франгиз Ализаде.



1 июня в Центре мугама пройдет концерт из камерных произведений композитора. Их представит Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Гара Гараева. Цена билета: 10-15 AZN.



2 июня в Национальной библиотеке им. М.Ф. Ахундзаде состоится презентация книг и дисков, посвященных Ф.Ализаде.

3 июня в Филармонии в исполнении Государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли прозвучат симфонические произведения Франгиз Ализаде. Солировать будут виолончелист Марцис Куплайс и вокалистка Гюльназ Исмайлова. Цена билета: 4-15 AZN.

4 июня фестиваль завершится показом оперы "Интизар" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Цена билета: 13-16 AZN", - говорится в публикации.