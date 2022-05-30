Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку

В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в Landmark Orange Grove состоялся Тройной концерт для фортепиано, альта и скрипки Людвига ван Бетховена, передает Day.Az.

Звёзды концерта - Зулейха Усубова, Ровшан Амрахов и Эйюб Алиев, три талантливых музыканта, которых объединяют победы на конкурсах, успешные музыкальные проекты и огромная любовь к музыке.

Пианистка Зулейха Усубова работает концертмейстером балета в Государственном академическом театре оперы и балета. Лауреат международных и национальных конкурсов, участник Габалинских международных фестивалей.

Скрипач Ровшан Амрахов стал студентом Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, затем Консерватории Турку в Финляндии, класс профессора Александра Винницкого. Работал с такими дирижерами, как Павел Котла и Невилл Марринер. Является одним из ведущих солистов Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

Виолончелист Эйюб Алиев выступает во многих оркестрах и различных музыкальных проектах. Является лауреатом республиканского конкурса, был участником мастер-классов всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival организован при поддержке министерства культуры Азербайджана. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы представляют возможность зрителям насладиться хорошей музыкой в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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