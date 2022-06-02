Театральный клуб YARAT представляет спектакль "Любовь", который будет показан 3 июня в 19:30 в Центре современного искусства YARAT, передает Day.Az.

Пьеса о взаимоотношении мужчины и женщины, о живом общении между людьми, о человеческих ошибках, о компромиссе, о прощении и наконец, о любви. Людмила Стефановна Петрушевская, представительница направления "новой волны", написала эту пьесу в тяжелый "застойный" период (1974), но, тем не менее, любовь не теряет актуальности и сегодня, когда человек сталкивается с теми же проблемами, с которыми он сталкивался и полвека назад.

Режиссёр - актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя Микаил Алиев. В ролях - Сабина Асим и Марьям Адыгёзалова (актрисы Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна) и Бахруз Алиев (актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя).