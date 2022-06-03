Вахтанг Кикабидзе награжден нагрудным знаком «Низами Гянджеви»

В Грузии прошла выставка и конференция, посвященная 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, выступая на мероприятии, организованном Тбилисской государственной академией искусств и Азербайджанским музеем культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев отметил, что в Грузии уважают творчество Низами Гянджеви.

Посол рассказал о тесном сотрудничестве между министерствами культуры Азербайджана и Грузии.

Нагрудными знаками по случаю 880-летия Низами Гянджеви были награждены певец, киноактер, лауреат Государственных премий Грузии Вахтанг Кикабидзе, автор памятника Бюльбюлю в Тбилиси, скульптор Георгий Джапаридзе, почетный профессор Азербайджанской государственной академии художеств, директор Национального музея Грузии Давид Лордкипанидзе и другие деятели грузинского искусства.