Шафига Мамедова о незаконной парковке в Баку: Что вы хотите от меня?

Сегодня стало известно, что незаконная парковка на проспекте Бюльбюля была создана Союзом кинематографистов Азербайджана.

По информации Исполнительной власти города Баку, в соответствии с поручением главы государства немедленно начался демонтаж незаконных парковочных мест и приведение тротуара в прежнее состояние.

Как передает Day.Az, редакция modern.az связалась с председателем Союза кинематографистов Шафигой Мамедовой для получения комментария по данному вопросу.

"Я занята, что вы хотите от меня? Я все знаю, успокойтесь", - сказала народная артистка и повесила трубку.