https://news.day.az/culture/1468742.html Шафига Мамедова о незаконной парковке в Баку: Что вы хотите от меня?
Шафига Мамедова о незаконной парковке в Баку: Что вы хотите от меня?
Сегодня стало известно, что незаконная парковка на проспекте Бюльбюля была создана Союзом кинематографистов Азербайджана.
По информации Исполнительной власти города Баку, в соответствии с поручением главы государства немедленно начался демонтаж незаконных парковочных мест и приведение тротуара в прежнее состояние.
Как передает Day.Az, редакция modern.az связалась с председателем Союза кинематографистов Шафигой Мамедовой для получения комментария по данному вопросу.
"Я занята, что вы хотите от меня? Я все знаю, успокойтесь", - сказала народная артистка и повесила трубку.
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