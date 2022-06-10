https://news.day.az/culture/1469590.html В Баку пройдет джазовый фестиваль
В Баку пройдет джазовый фестиваль
Фестиваль "Летние Дни Джаза в Баку" (Baku Summer Jazz Days) возобновляет свою деятельность после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией.
Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, 6-7 июля пройдут 4-е "Летние Дни Джаза в Баку".
В этом году концерты пройдут на открытом воздухе в парке Центра Гейдара Алиева.
Вход свободный.
Отметим, фестиваль состоится при организационной поддержке Центра Гейдара Алиева, Министерства культуры и компании "Premier LTD".
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