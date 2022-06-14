Звезда Большого театра Надежда Грачева приглашена в Баку

Руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пригласило народную артистку России, лауреата государственной премии, кавалера ордена почета России, балетмейстера, педагога-репетитора Большого театра Надежду Грачеву в период с 12 по 19 июня в Баку для проведения мастер-классов в балетной труппе театра, сообщает Day.Az.

Надежда Грачева долгие годы являлась прима-балериной Большого театра. Ее выступления проходили с большим триумфом на многих ведущих сценах мира, она являлась своеобразным олицетворением высокого классического балетного искусства и русской культуры. Завершив карьеру как прима-балерина Н.Грачева с 2020 года является балетмейстером, педагогом-репетитором Большого театра. Под ее руководством в настоящее время репетируют практически все ведущие солисты и звезды Большого театра.

Постоянное приглашение руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета известных и видных педагогов вокала и балета из-за рубежа для проведения мастер-классов для солистов оперы и артистов балета несомненно повышает профессиональный уровень работников театра и положительно отражается на их выступлениях в спектаклях.