Перед Центром искусств "Хатаи" в Баку был представлен "Акварельный перформанс" (Akvarel performansı) с участием двадцати художников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, посвященное "Году города Шуша", прошло при организации IWS Azerbaijan - представительства Международного общества акварелистов в Азербайджане и IWS Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи", при поддержке министерства культуры, Государственной картинной галереи, Союза художников Азербайджана и Центра искусств "Хатаи".

Участники мероприятия продемонстрировали свое мастерство создавать произведения в технике акварель. Тема большинства работ отражала красоту природы, архитектурных памятников, древнюю историю Карабаха.

Главная цель проекта - пропаганда и развитие акварельного искусства, истории, культуры, искусства, архитектуры, литературы и природы Карабаха и города Шуша.

Интересным фактом "Акварельного перформанса" являлось то, что все работы 20 участников были созданы на одном большом листе бумаги. Тем самым один прекрасный по своей красоте и сюжету акварельный рисунок, продолжал другой...

За процессом создания удивительного произведения наблюдали секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народные художники Ариф Гусейнов и Сирус Мирзазаде, директор Государственной картиной галереи Галиб Гасымов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов. Известные художники дали творческие советы участникам "Акварельного перформанса".

В заключение мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.

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