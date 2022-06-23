Азербайджанский фотограф стал лауреатом престижного международного конкурса - ФОТО
Азербайджанский фотограф Теймур Мамедов стал лауреатом VII Международного фотоконкурса 35 Awards, сообщил Trend сам фотограф, передает Day.Az.
Он занял на конкурсе третье место в категории "Белое - черное". На первом месте - представитель Ирака, втором - фотограф из Турции.
Фоторабота Теймура Мамедова под названием "Спорт и препятствие" (Sport and obstacle) заняла третье место среди 27 347 снимков и опубликована в каталоге конкурса.
Герой фотографии "Спорт и препятствие" - Чингиз Мамедов, ветеран, который потерял правую ногу, подорвавшись на мине в Физулинском районе во время первой Карабахской войны в 1994 году. Он является членом ФК Qarabağ Amputee.
Отметим, что 35 Awards традиционно проводится с 2015 года. На седьмой по счету конкурс более 124 тысяч фотографов из 174 стран мира представили свыше 470 тысяч фотографий.
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