В Баку прошла встреча с известным российским актером

В Бакинском книжном центре (БКЦ) в рамках проекта "Далекие, близкие, наши..." состоялась встреча с известным российским актером театра и кино, заслуженным артистом Азербайджана и России Тимуром Бадалбейли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В начале встречи Тимур Бадалбейли прочитал стихотворение Александра Пушкина "Низкие истины", а затем - отрывки из различных произведений, в том числе и написанных лично им - это были короткие эссе. Также публика смогла насладиться музыкальным талантом актера, который исполнил композиции, аккомпанируя себе на гитаре.

Тимур Бадалбейли рассказал о работе в театре и кино, фильмах, некоторые из которых связаны с азербайджанским кинематографом. В ходе мероприятия на экране демонстрировались отрывки из кинолент и сериалов с участием актера, а также записи фрагментов спектаклей, в которых он был занят.

Встреча прошла в формате теплой дружеской беседы, зрительская аудитория получила возможность задать известному артисту свои вопросы.

Тимур Бадалбейли также рассказал о прошедших в Центре Современного Искусства YARAT мероприятиях, организованных в рамках проекта министерства культуры Азербайджана Mədəni Yenilənmə ("Культурная перезагрузка").

Отметим, что Тимур Бадалбейли - выпускник Московского Высшего театрального училища имени Б.Щукина (курс Ю. П. Любимова). После окончания училища вошел в труппу Театра на Таганке, где стал ведущим актером. За роль в фильме "Прощай, южный город" Бадалбейли был удостоен приза Международного кинофестиваля "Восток-Запад" (2006 год), а также Международного кинофестиваля артхаусного кино в Батуми (2007 год).