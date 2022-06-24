Шуша - священное место для каждого азербайджанца. Об этом сказал народный артист, художественный руководитель Азербайджанского государственного ансамбля танца Руфат Халилзаде в ходе панельных обсуждений проекта министерства культуры Азербайджана Shusha talks (Şuşa söhbətləri/"Разговоры о городе Шуша"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Радостно, что сегодня мы обсуждаем возрождение культуры, искусства в Карабахе. Мы около 30 лет жили с тоской по Карабаху, по городу Шуша", - отметил он.

Руфат Халилзаде рассказал об участии возглавляемого им коллектива в V Международном фольклорном фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше.

Он отметил, что находясь в городе Шуша, испытываешь и чувство огромной радости, и ощущаешь волнение. А проезжая по Дороге Победы, еще раз видишь, по какому пути прошли наши мужественные, доблестные воины.

Отметим, что второе по счету мероприятие в рамках проекта Shusha talks было посвящено теме Musiqinin Şuşaya qayıdışı ("Возвращение музыки в город Шуша").

Цель проекта Shusha talks - ознакомление и изучение мнений представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии относительно возрождения Карабаха.