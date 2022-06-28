Эльчин Азизов пошутил о дворце для супруги в Турине

Супруга популярного оперного певца Эльчина Азизова художница Гама Маликова на своей странице в Инстаграме часто делится юмористичными видео, где народный артист ласково обращается к ней "арвад". Очередное такое видео супруги сняли в Турине, передает Day.Az.

"Палаццо Мадама - в XVII веке замок был передан во владения вдовствующим регентшам (Madame reali) и поэтому сейчас он носит такое название. Одна из королевских дам решила его перестроить, но не успела, поэтому дворец имеет странный вид. Фасад дворца оформлен в стиле барокко, а его тыльная сторона похожа на средневековый замок", - написала Г. Маликова в соцсети.